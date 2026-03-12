Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ramazan Bayramı öncesi şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Muş'ta şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Muş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ramazan Bayramı öncesi şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.


        Taşo Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, şehit kabirlerine bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sonrasında karanfil bırakıldı.


        Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, burada yaptığı açıklamada, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumlulukları arasında gördüklerini ifade eden Kırtay, şöyle konuştu:

        "Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilimizdeki tüm şehit kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri burada, aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir."

        Şehitlerin fedakarlığını ve hatıralarını daima yüreklerinde taşıdıklarını vurgulayan Kırtay, "Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve şanlı tarihinin abideleridir. Her biri imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir. Vatanın birliği, milletin huzuru, istiklal ve istikbal için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

