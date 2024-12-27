Bulanık'ta eğitime ara verildi

Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe merkeze ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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