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        Bulanık'ta eğitime ara verildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:01
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        Bulanık'ta eğitime ara verildi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe merkeze ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

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