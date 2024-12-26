Muş'ta yolcu otobüsünde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'dan Van'a giden aracı dün Muş'un girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Otobüste yapılan aramada iki yolcuya ait valizlere gizlenmiş 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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