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        Muş'ta yolcu otobüsünde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:34
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        Muş'ta yolcu otobüsünde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Muş'ta şehirler arası yolcu taşınan otobüste 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İstanbul'dan Van'a giden aracı dün Muş'un girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada iki yolcuya ait valizlere gizlenmiş 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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