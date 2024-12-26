Muş'ta yolcu otobüsünde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Otobüste yapılan aramada iki yolcuya ait valizlere gizlenmiş 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.