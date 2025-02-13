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        Muş ve Hakkari'de Berat Kandili idrak edildi

        Berat Kandili dolayısıyla Muş ve Hakkari'deki camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:55
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        Muş ve Hakkari'de Berat Kandili idrak edildi
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        Berat Kandili dolayısıyla Muş ve Hakkari'deki camilerde program düzenlendi.

        Muş'ta Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Mevlidin okunmasının ardından cami cemaati dua etti.

        İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, verdiği vaazda bu gecenin önemine değindi.

        - Hakkari

        Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur-an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Mevlit okunmasının ardından ilahiler seslendirildi, dua edildi.

        İl Müftüsü Hüseyin Okuş, kandil gecesinin rahmetli ve bereketli bir gece olduğunu, bu gecenin ibadetle geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

        Programın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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