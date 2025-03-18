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        Muş Valisi Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

        Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:24
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        Muş Valisi Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
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        Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Vali Çakır, Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında, kahraman gaziler ve şehit aileleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çakır, şunları ifade etti:

        "Ramazanın 18. iftarını peygamber ocağında hem asker kardeşlerimizle hem de şehit aileleriyle, gazilerimizle paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aziz şehitlerimizi rahmetle andık. Bundan 110 yıl önce Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı mücadelemiz başladı ama aradan 100 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen hala hem içeride hem dışarıdan birlik ve beraberliğimizi bozmaya, ilerlememizi, gelişmemizi baltalamaya çalışanlar oldu. Birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı, vatanımızı korumak için yüzlerce şehit, gazi verdik. Hepsini rahmetle anıyorum."

        Her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerine sahip çıkacaklarını dile getiren Çakır, "Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir güç ne kardeşliğimizi ne bütünlüğümüzü bozamayacak. İlerleyen günler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin yüzyılı olacak. Şehitlerimize ne kadar duacı olsak, minnettar olsak az. Onların geride kalanları bizim en kıymetlimizdir." dedi.

        Programa, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz da katıldı.

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