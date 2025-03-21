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        Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlerle iftar yaptı

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gençlerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:40
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlerle iftar yaptı
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gençlerle iftarda bir araya geldi.

        Bulanık Gençlik Merkezi'nde gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Programa katılan Kaymakam Koşansu, bu tür programların gençlerle bağları güçlendirdiğini söyledi.

        Ramazanın önemine değinen Koşansu, "Sevgili gençler, geleciğimizde en büyük umudumuzsunuz. Gözlerinizde sevgi, umut ve geleceğe dair inancı görmek istiyoruz. Sizlerin yanında olmayı, sizleri desteklemenin büyük sorumluluk olduğunun farkındayız." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in de konuşma yaptığı programda Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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