Bulanık Kaymakamı Koşansu gençlerle iftar yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in de konuşma yaptığı programda Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Ramazanın önemine değinen Koşansu, "Sevgili gençler, geleciğimizde en büyük umudumuzsunuz. Gözlerinizde sevgi, umut ve geleceğe dair inancı görmek istiyoruz. Sizlerin yanında olmayı, sizleri desteklemenin büyük sorumluluk olduğunun farkındayız." dedi.

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