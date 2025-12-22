Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Üniversite laboratuvarında üretilen ürünlerle temizlik giderlerinden 1 milyon lira tasarruf hedefleniyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş Alparslan Üniversitesinde görev yapan akademisyenler ve eğitim gören öğrenciler, atölyede ürettikleri temizlik malzemesiyle üniversitenin yılda 1 milyon lira tasarruf etmesini hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:27 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:27
        Üniversite laboratuvarında üretilen ürünlerle temizlik giderlerinden 1 milyon lira tasarruf hedefleniyor
        İBRAHİM YALDIZ - Muş Alparslan Üniversitesinde görev yapan akademisyenler ve eğitim gören öğrenciler, atölyede ürettikleri temizlik malzemesiyle üniversitenin yılda 1 milyon lira tasarruf etmesini hedefliyor.

        Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yaşar ile Doç. Dr. Abdulmelik Aras, "Muş İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Doğal Ürünlerin Ekstrelerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Ürünlere Dönüştürülmesi Projesi" kapsamında temizlik ürünü üretmeye karar verdi.

        Üniversite yönetiminin de destek verdiği Yaşar ve Aras, bu bölümdeki öğrencilerle çamaşır suyu, sıvı bulaşık deterjanı, kireç sökücü, sıvı sabun, şampuan, sıvı cam temizleyici ve araç cam suyu üretimine başladı.

        Laboratuvarda bir ayda 1500 litre temizlik ürünü üreten akademisyenler ve öğrenciler, 2 ay içinde 9 bin litre üretim yaparak üniversitenin bir yıllık ihtiyacını karşılamayı ve 1 milyon lira tasarruf etmesini sağlamayı hedefliyor.

        - "Bu üretime devam edeceğiz"

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Körpınar, AA muhabirine, alanında uzman akademisyenlerin öncülüğünde laboratuvar ortamında öğrencilerle temizlik ürünü ürettiklerini söyledi.

        Üniversite olarak temel vizyonlarının bilimsel bilginin, analizin ve modellemenin doğrudan bölgesel kalkınmaya, üretime ve sanayiye olan etkisini araştırmak ve sağlamak olduğunu belirten Körpınar, şöyle konuştu:

        "Muş sadece tarımsal ve hayvansal ürünlerle anılan bir şehir değil, aynı zamanda bu ürünlerin sanayiye istihdama ve üretime dönük olan modellemesini sağlamaktayız. Bununla anılan bir merkez haline gelmesini hedeflemekteyiz. Laboratuvarımızda sıvı sabun, yüzey temizleyici, tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi ürünler üretilmektedir. Bundan sonra da öğrencilerimizle, hocalarımızla haftalık 500 litre üretimimizle bu çalışmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında şimdiye kadar 1500 litrelik temizlik ürünü ürettik. Üniversitemizin bir yıllık 9 bin litre olan üretim ihtiyacını yakın zamanda karşılamayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında üniversitemiz 1 milyon lira tasarrufa geçecektir. Bu proje ile üniversitemiz hem sanayiye hem de müteşebbislere bilimsel bir bilgi ve altyapı sunacaktır."

        - "Hedefimiz markalaşma yönünde atacağımız adımlardan sonra piyasaya ürün sunmak olacaktır"

        Proje yürütücüsü Doç. Dr. Abdulmelik Aras da proje kapsamında geliştirdikleri bazı ürünlerin bir kısmının prototiplerini tamamladıklarını belirtti.

        Ürünlerin bir kısmının da seri üretimine geçtiklerini kaydeden Aras, şöyle konuştu:

        "Ürettiğimiz, geliştirdiğimiz bu ürünlerimiz sadece üniversitemize ekonomik anlamda katkı sunmayacak. Bununla beraber asıl işimiz olan eğitimde öğrencilerimize de katkı sunması hedeflerimiz arasındadır. Üretim aşamasındaki proseslere katılan öğrencilerimiz bazı önemli noktalarda birikim ve bilgi sahibi oluyorlar. İş hayatlarında bu önemli noktalar onlar için bir deneyim ve altyapı olacak. Şimdiye kadar çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, sıvı sabun, sıvı bulaşık deterjanı, şampuan, sıvı cam temizleyici, araba cam suyu gibi ürünler ürettik. Hedefimiz 2 ay içinde üniversitemizin yıllık ihtiyacı olan 9 bin litre temizlik ürününü karşılamak. Bundan sonraki süreçte de gerekli izinleri alarak markalaşma yönünde atacağımız adımlardan sonra piyasaya ürün sunmak olacaktır."

        Aras, "Ürünlerimizi geliştirmek için öncelikle ilgili firmalardan ham maddelerimizi satın aldık. Getirdiğimiz ham maddeleri burada belirli oranlarda karıştırarak pH ayarlarını yaptık. Piyasadaki pH ayarlarına yakın değerlerde yapıyoruz. Daha sonra koku ekliyoruz. İhtiyaç olursa bazı ürünlerde gıda boyası da kullanıyoruz." dedi.

        - "Laboratuvar ortamında çalışmak benim için deneyim oluyor"

        Öğrencilerden Melek Taşçı da "2. sınıf öğrencisiyim. Abdülmelik hocamızın öncülüğünde laboratuvarda temizlik ürünü üretiyoruz. Bu çalışmalar benim için deneyim ve avantaj oluyor. Bu imkanları bize sağlayan üniversitemize ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Alican'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Akdeniz de "Muş Alparslan Üniversitesinin temizlik ürünleri ihtiyacını karşılıyoruz. Bu projede yer almaktan mutluluk duyuyorum çünkü burada ürettiğimiz ürünleri biz de kullanıyoruz. Üniversite artık dışarıdan temizlik ürünü almıyor, kendi ihtiyacını gideriyor. Laboratuvar ortamında çalışmak benim için de deneyim oluyor." dedi.

