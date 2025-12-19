Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Hasköy Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

        Muş'un Hasköy ilçesinde inşaatı tamamlanan 52 yataklı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:33
        Hasköy Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı
        Muş'un Hasköy ilçesinde inşaatı tamamlanan 52 yataklı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

        Muş Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Ayşe Rumeysa Doğruyol, basın mensuplarına, yeni hastane binasının modern teknolojiyle donatıldığını söyledi.

        Hastanenin bölgenin sağlık altyapısına önemli bir güç katacağını belirten Doğruyol, şunları kaydetti:

        "Bugün Hasköy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında hizmete başlamış durumdayız. Hastane 52 yatak kapasiteli ve 2 ameliyathane, 6 yoğun bakım yatağı ile 5 diyaliz ünitesi bulunuyor. Vatana, millete hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 8 poliklinikle hizmet verilecek. Bu güçlü altyapıyla Hasköy'de sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor."

        Hasköy Kaymakamı İsmail Güney ve Belediye Başkanı Cemal Orbay, hastaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

