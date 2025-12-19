Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zeka destekli klip hazırladı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli klip sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:21
        Malazgirt'te öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zeka destekli klip hazırladı
        Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli klip sosyal medyada ilgi gördü.

        Mollabaki İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Seher Çalışkan ve öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

        Öğrenciler, Togg, Bayraktar, Hürjet, Kızılema, Akıncı, Altay tankı ve Gökbey helikopteri gibi milli teknoloji hamleleriyle üretilen araçların resimlerini çizerek boyadı.

        Öğretmen Çalışkan ve öğrenciler, daha sonra resimleri yapay zeka uygulamalarından faydalanarak canlandırıp klip haline getirdi.

        Çalışkan'ın sosyal medyada paylaştığı klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

        Okul Müdürü Mensur Demir, amaçlarının çocuklara milli teknolojileri tanıtmak ve bu anlamda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Demir, "Öğrencilerimiz savunma sanayimize ait araçları hayal güçleriyle çizdi, biz de bu çizimleri yapay zeka desteğiyle canlandırdık. Çocuklarımızın heyecanı ve mutluluğu her şeye değer. Burada gördüğümüz şey sadece bir resim değil, minik ellerden çıkan büyük bir vatan sevgisidir. Yerli ve milli değerlerle yetişen bu çocuklar, gelecekte ülkemiz için daha iyisini yapma hayaliyle büyüyecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

