Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

        Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) 2026 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) 2026 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

        Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        SYDV Müdürü Yakup Bozkurt'un bilgilendirme yaptığı programda, Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taş ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, SYDV Mütevelli Heyeti üyesi seçildi.

        Seçimin ardından konuşan Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Taş, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

        Birlik ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirten Taş, "Bu görevi şahsıma layık gören tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal yardımların adil ve etkin bir şekilde dağıtılmasına katkı sunmak için elimden gelen gayreti göstereceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!

        Benzer Haberler

        Yerli Malı Haftası'na damga vuran yapay zekâlı çalışma
        Yerli Malı Haftası'na damga vuran yapay zekâlı çalışma
        Malazgirt'te SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı
        Malazgirt'te SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "81 ilin tamamında gençlik ve spor tesislerimiz...
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "81 ilin tamamında gençlik ve spor tesislerimiz...
        Hasköy'de yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi
        Hasköy'de yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi
        Malazgirt'te aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
        Malazgirt'te aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı