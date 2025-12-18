Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Aktuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "cinsel istismar" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin Malazgirt ilçesinde saklandığı belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor
        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buluyor
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "81 ilin tamamında gençlik ve spor tesislerimiz...
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "81 ilin tamamında gençlik ve spor tesislerimiz...
        Hasköy'de yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi
        Hasköy'de yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergilendi
        Malazgirt'te aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
        Malazgirt'te aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta üniversite öğrencileriyle...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta üniversite öğrencileriyle...
        Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle buluştu
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle buluştu