        Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

        Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        18.12.2025 - 13:04
        Hükümet Konağı'nda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, vatandaşların huzur ve güvenliğine önem verdiklerini söyledi.

        İlçede suçun önlenmesi ve vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

        "7 gün 24 saat esasına göre çalışan kolluk kuvvetlerimizin koordineli hareketi, ilçemizdeki huzur iklimini daha da pekiştirecektir. Amacımız, devletimizin şefkatini ve gücünü vatandaşımıza en doğru şekilde hissettirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

