Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı'nda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, vatandaşların huzur ve güvenliğine önem verdiklerini söyledi.

İlçede suçun önlenmesi ve vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat esasına göre çalışan kolluk kuvvetlerimizin koordineli hareketi, ilçemizdeki huzur iklimini daha da pekiştirecektir. Amacımız, devletimizin şefkatini ve gücünü vatandaşımıza en doğru şekilde hissettirmektir."