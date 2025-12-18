Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporcularla buluştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Bu ülkede sporda sessiz bir devrim yaşandı. Halen de devam ediyor. Yatırımlar, tesisler, her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları görünüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:11 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporcularla buluştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Bu ülkede sporda sessiz bir devrim yaşandı. Halen de devam ediyor. Yatırımlar, tesisler, her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları görünüyor." dedi.

        Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Eminoğlu, Spor Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşideki konuşmasında, fırsat buldukça gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirten Eminoğlu, "Gerçekten spor anlamında büyük şansımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız sporu, futbolu, bütün branşları seviyor. Her ay başarılı dünya şampiyonlarımızı külliyede misafir ediyor. Dünyada sporu böyle yakından takip eden ve seven belki nadir cumhurbaşkanlarından biri." dedi.

        Eminoğlu, yurtlardaki kapasitenin 1 milyonu geçtiğini, Gençlik Merkezleri sayısının da 600'e yaklaştığını, 20 yılda ülkede 200 yıllık işin yapıldığını aktardı.

        Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Eminoğlu, şunları kaydetti:

        "Balkanlar, Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara katılacak arkadaşlarımız bu sıralardan çıkacak. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler ve bayrağımızı göndere çekeceksiniz. İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya okuyacaksınız. Bu nedenle yaptığınız iş çok önemli. Diğer genç arkadaşlarımıza rol model oluyorsunuz. Bu büyük bir emek, büyük bir özveri. Bu nedenle her birinizi hayranlıkla tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara imza atacaksınız."

        Ülke genelinde yapılan yatırımlardan da söz eden Eminoğlu, "Bu ülkede sporda sessiz bir devrim yaşandı. Halen de devam ediyor. Yatırımlar, tesisler, her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları görünüyor. Havuzlar, sentetik sahalar, basketbol salonları, atletizm pistleri, statlar vesaire baktığımızda doğusu, güneyi, batısı, kuzeyi tamamen tesislerle çevrilmiş vaziyette. Bu oranları artırmamız lazım. Sporla meşgul olan gençler, dijital, madde ve diğer bağımlılıklarda önleyici faktör olarak bir rol oynuyorsunuz. Her birinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vali Avni Çakır ise "Hem eğitimde hem de sporda çok güzel adımlar atıldı. Spor lisesi, geçtiğimiz dönemde ilimizin gururu oldu. Çok tercih edilen bir okulumuz. Sporla bütünleşmiş bir şehir. Spor yatırımları anlamında çok iyi imkanlara sahibiz. Özellikle spor alanında güzel yatırımlar yapılıyor. Amacımız gençleri yarınlara çok daha güçlü bir şekilde hazırlamak." diye konuştu.

        Sporcuların talep ve önerilerini dile getirdiği programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ve Milli Eğitim İl Müdürü Abdulkadir Altay katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Terörsüz Türkiye raporlarında sona gelindi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Zelenskiy, ABD'ye seslendi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        Trabzonspor'a kupada Alanyaspor şoku!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Muş'ta okul çevrelerinde emniyetten denetim: 1 iş yerine adli işlem
        Muş'ta okul çevrelerinde emniyetten denetim: 1 iş yerine adli işlem
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporun geleceğini gençlerle konuştu Bakan...
        Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporun geleceğini gençlerle konuştu Bakan...
        Muş'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele...
        Muş'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele...
        Muş'ta "Adımlarla Keşfet" projesi kapsamında doğa yürüyüşü "Adımlarla Keşfe...
        Muş'ta "Adımlarla Keşfet" projesi kapsamında doğa yürüyüşü "Adımlarla Keşfe...
        Muş'ta silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
        Muş'ta silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı