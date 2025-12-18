Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporcularla buluştu:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Bu ülkede sporda sessiz bir devrim yaşandı. Halen de devam ediyor. Yatırımlar, tesisler, her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları görünüyor." dedi.

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Eminoğlu, Spor Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşideki konuşmasında, fırsat buldukça gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin fikirlerini önemsediklerini belirten Eminoğlu, "Gerçekten spor anlamında büyük şansımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız sporu, futbolu, bütün branşları seviyor. Her ay başarılı dünya şampiyonlarımızı külliyede misafir ediyor. Dünyada sporu böyle yakından takip eden ve seven belki nadir cumhurbaşkanlarından biri." dedi.

Eminoğlu, yurtlardaki kapasitenin 1 milyonu geçtiğini, Gençlik Merkezleri sayısının da 600'e yaklaştığını, 20 yılda ülkede 200 yıllık işin yapıldığını aktardı.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Balkanlar, Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara katılacak arkadaşlarımız bu sıralardan çıkacak. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler ve bayrağımızı göndere çekeceksiniz. İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya okuyacaksınız. Bu nedenle yaptığınız iş çok önemli. Diğer genç arkadaşlarımıza rol model oluyorsunuz. Bu büyük bir emek, büyük bir özveri. Bu nedenle her birinizi hayranlıkla tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara imza atacaksınız."

Ülke genelinde yapılan yatırımlardan da söz eden Eminoğlu, "Bu ülkede sporda sessiz bir devrim yaşandı. Halen de devam ediyor. Yatırımlar, tesisler, her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımları görünüyor. Havuzlar, sentetik sahalar, basketbol salonları, atletizm pistleri, statlar vesaire baktığımızda doğusu, güneyi, batısı, kuzeyi tamamen tesislerle çevrilmiş vaziyette. Bu oranları artırmamız lazım. Sporla meşgul olan gençler, dijital, madde ve diğer bağımlılıklarda önleyici faktör olarak bir rol oynuyorsunuz. Her birinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.