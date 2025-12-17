Habertürk
Habertürk
        Muş'ta silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi

        Muş'ta silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi

        Muş'ta düzenlenen operasyonlarda silah, mühimmat, sikke ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 17.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:29
        Muş'ta silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 7 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 48 av tüfeği kartuşu, 40 uzun namlulu silah fişeği, kuru sıkı tabanca, 3 tarihi eser arama dedektörü, 143 sikke, tarihi eser niteliğinde 286 obje, sigara dolum makinesi, kompresör, 10 bin doldurulmuş makaron ve 10 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

