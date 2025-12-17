Muş'ta Yeşilay ekipleri köylere giderek ailelere bağımlılığın zararlarını anlatıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş’ta Yeşilay Şubesinde görevli uzmanlar ve gönüllüler, ziyaret ettikleri köylerde aileleri bağımlılık türleri hakkında bilgilendirerek, çocukların bu tür alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamaya katkı sunuyor.

Uzmanlar ve gönüllü ekipler, “bağımsızlık seferberliği” mottosuyla en ücra köylere giderek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ailelerle bir araya geliyor.

Yeşilaya ulaşamayan ailelerin ayağına giden ekipler, bu yıl il genelinde 12 köyü ziyaret ederek sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirmede bulundu.

Son olarak kente 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyüne giden Yeşilay ekipleri, kapı kapı gezerek bir araya geldikleri kadınlara bağımlılığın zararlarını anlattı.

Bu çalışmalarla ailelerin çocuklarını bağımlılıktan uzak tutmalarına katkı sunmayı amaçlayan ekipler, köy ziyaretlerini sürdürerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

- "Her yere sesimizi ulaştırıp vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz"

Muş Yeşilay Şubesinde görevli uzman Taner Yıldırım, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Gittikleri köylerde kapı kapı gezerek broşür dağıttıklarını ve insanları bilgilendirdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık seferberliği kapsamında farkındalık oluşturmak için köylerdeki ailelerimizi bilinçlendirdik. Bağımlı ya da bağımlı olabilecek kişilerin tedavilerini ücretsiz bir şekilde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden alabileceklerini anlattık. Yeşilay ve gönüllülerimizle gidebildiğimiz her yere sesimizi ulaştırıp vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz."

Bu yıl 12 köyde 2 bin kadına bağımlılığın zararlarını anlattıklarını ifade eden Yıldırım, "Amacımız kırsalda bize ulaşamayan, bizi bilmeyen kişilere ulaşarak bağımlılıkla mücadele farkındalığını oluşturmak. Gönüllülerimizle kapı kapı gezerek insanlara her zaman yanlarında olduğumuzu ve gerekli desteği sunacağımızı ifade etmek için gidiyoruz." dedi.