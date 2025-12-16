Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta 1 kilo 458 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muş'ta 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid ham maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 20:14 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta 1 kilo 458 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid ham maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, uygulama yapan ekipler, bir şüphelinin üst ve eşyalarında yaptığı aramada 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid ham maddesi buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Uygulama noktasında uyuşturucu darbesi: 30 milyon TL'lik uyuşturucuyla yaka...
        Uygulama noktasında uyuşturucu darbesi: 30 milyon TL'lik uyuşturucuyla yaka...
        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta 1 milyon 820 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi
        Muş'ta 1 milyon 820 bin TL'lik sahte ürün ele geçirildi
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 2 - Fethiyespor: 0
        TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 2 - Fethiyespor: 0
        Muş'ta arıcılara 1000 kovan dağıtıldı
        Muş'ta arıcılara 1000 kovan dağıtıldı
        Malazgirt'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Malazgirt'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı