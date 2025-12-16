Muş'ta 1 kilo 458 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Muş'ta 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid ham maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Muş'ta 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid ham maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, uygulama yapan ekipler, bir şüphelinin üst ve eşyalarında yaptığı aramada 1 kilo 458 gram sentetik kannabinoid ham maddesi buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.