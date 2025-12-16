Malazgirt'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.

Okul Müdürü Rukiye Rumesya Arslan, bu tür etkinliklerin çocukların hem kültürel değerlerini tanıması hem de paylaşma bilincinin gelişmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyan veliler de okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.