        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:59
        Malazgirt'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Muş'un Malazgirt ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi.

        Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler tanıtıldı.

        Okul Müdürü Rukiye Rumesya Arslan, bu tür etkinliklerin çocukların hem kültürel değerlerini tanıması hem de paylaşma bilincinin gelişmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

        Etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyan veliler de okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

