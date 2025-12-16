Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanları fotoğrafladı

Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı.

Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Muş Alparslan Üniversitesi Gençlik Ofisi'nde fotoğrafçılık kursu açıldı.

Kursa katılan öğrenciler, temel eğitimin ardından tarihi camiler, Müştak Baba Türbesi, Yıldızlı Han ve Eski Bitlis Caddesi'nin fotoğraflarını çekti.

Usta öğretici ve Muş Fotoğraf Derneği Başkanı Kenan Demir, kursun iki ay sürdüğünü söyledi.

Teorik derslerin ardından kentin tarihini, kültürünü, doğasını ve günlük yaşamını konu alan uygulamalı geziler düzenlediklerini belirten Demir, gezilerle bilgileri pratiğe dönüştürdüklerini kaydetti.

Kursa katılan öğrencilerden Sibel Aslan ise "Daha önce Mercimek Kalesi ve Barajı ile Haspet Kalesi'ni gezdik. Bugün de Muş'un tarihi, nadide ve eski mekanları fotoğrafladık." diye konuştu.