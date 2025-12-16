Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanları fotoğrafladı

        Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanları fotoğrafladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını fotoğrafladı.

        Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Muş Alparslan Üniversitesi Gençlik Ofisi'nde fotoğrafçılık kursu açıldı.

        Kursa katılan öğrenciler, temel eğitimin ardından tarihi camiler, Müştak Baba Türbesi, Yıldızlı Han ve Eski Bitlis Caddesi'nin fotoğraflarını çekti.

        Usta öğretici ve Muş Fotoğraf Derneği Başkanı Kenan Demir, kursun iki ay sürdüğünü söyledi.

        Teorik derslerin ardından kentin tarihini, kültürünü, doğasını ve günlük yaşamını konu alan uygulamalı geziler düzenlediklerini belirten Demir, gezilerle bilgileri pratiğe dönüştürdüklerini kaydetti.

        Kursa katılan öğrencilerden Sibel Aslan ise "Daha önce Mercimek Kalesi ve Barajı ile Haspet Kalesi'ni gezdik. Bugün de Muş'un tarihi, nadide ve eski mekanları fotoğrafladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te Yerli Malı Haftası anlamlı etkinlikle kutlandı
        Malazgirt'te Yerli Malı Haftası anlamlı etkinlikle kutlandı
        Muş'ta 100 üreticiye 1000 arı kovanı dağıtıldı
        Muş'ta 100 üreticiye 1000 arı kovanı dağıtıldı
        Muş'ta yolda kalan 20 araç kurtarıldı
        Muş'ta yolda kalan 20 araç kurtarıldı
        Muş'ta mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
        Muş'ta mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
        Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğrafla...
        Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri tarihi ve kültürel mekânlarını fotoğrafla...
        Malazgirt'te kar yağışı
        Malazgirt'te kar yağışı