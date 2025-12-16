Muş'ta arıcılara 1000 kovan dağıtıldı

Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi" kapsamında 100 arıcıya ücretsiz 10'ar kovan dağıtıldı.

Kovan dağıtımı nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, törende, Muş'un arıcılık için önemli bir üretim alanı olduğunu söyledi.

Arıcılığın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, ekosistem ve biyoçeşitlilik açısından da kritik bir role sahip olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:

"Muş'un doğal florası, yaylaları ve dağlık yapısının arıcılık için önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla arıcılığa özel projeler geliştirdik. Gezginci arıcıları ve kadın üreticileri önceleyen yeni projeler de planladık. Önümüzdeki yıllarda uygulanması hedeflenen bu projeler, arıcılığın il genelinde daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacak."