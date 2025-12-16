Muş'ta arıcılara 1000 kovan dağıtıldı
Muş'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi" kapsamında 100 arıcıya ücretsiz 10'ar kovan dağıtıldı.
Kovan dağıtımı nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, törende, Muş'un arıcılık için önemli bir üretim alanı olduğunu söyledi.
Arıcılığın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, ekosistem ve biyoçeşitlilik açısından da kritik bir role sahip olduğunu belirten Gönç, şunları kaydetti:
"Muş'un doğal florası, yaylaları ve dağlık yapısının arıcılık için önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla arıcılığa özel projeler geliştirdik. Gezginci arıcıları ve kadın üreticileri önceleyen yeni projeler de planladık. Önümüzdeki yıllarda uygulanması hedeflenen bu projeler, arıcılığın il genelinde daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağlayacak."
Bu projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklendiğini dile getiren Gönç, eş finansmanla projenin yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeli olduğunu bildirdi.
Projeyle Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak kovan sayısı yetersiz aracıların desteklendiğini vurgulayan Gönç, "Proje çerçevesinde 100 üreticiye 1000 modern kovan teslim ediyoruz. Amacımız üreticilerin altyapısını güçlendirmek, arıcılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticiler modern kovanlarla buluşturmaktır." diye konuştu.
Arıcı Şükrü Adlığ ise "Yeni kovanlarla üretim şartlarımız iyileşti. Devlet destekleri bizim için büyük önem taşıyor. Devletten 10 kovan alıyoruz. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.
