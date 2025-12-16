Habertürk
        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

        Muş'ta jandarma ekiplerince sahte temizlik ürünleri ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        16.12.2025 - 20:02
        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta jandarma ekiplerince sahte temizlik ürünleri ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ürün satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamında, kiralanan depoda sahte temizlik ürünleri bulunduğu belirlendi.

        Depodan çıkış yapan ve takip sonucu durdurulan kamyonette, ünlü markaların isimlerini taşıyan 9 ton 490 kilo deterjan, 5 bin 396 kutu şampuan, 1800 kutu bulaşık deterjanı, 1170 kutu çamaşır yumuşatıcısı ile 221 taklit kazak ele geçirildi.

        Üç şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

