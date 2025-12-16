Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi

Depodan çıkış yapan ve takip sonucu durdurulan kamyonette, ünlü markaların isimlerini taşıyan 9 ton 490 kilo deterjan, 5 bin 396 kutu şampuan, 1800 kutu bulaşık deterjanı, 1170 kutu çamaşır yumuşatıcısı ile 221 taklit kazak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte ürün satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

