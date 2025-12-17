Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:18 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:18
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

