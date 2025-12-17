Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
