Muş'ta çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
Muş'un Hasköy ilçesinde bir ahırdan çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Ş.T, Yukarıüçdam köyündeki ahırdan 2 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.
İnceleme başlatan jandarma ekipleri, hayvanların M.T. tarafından çalındığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde hayvanları satmak amacıyla Malazgirt ilçesindeki bir akrabasının ahırına bıraktığını itiraf etti.
Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
