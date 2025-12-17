Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

        Muş'un Hasköy ilçesinde bir ahırdan çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Hasköy ilçesinde bir ahırdan çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Ş.T, Yukarıüçdam köyündeki ahırdan 2 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.

        İnceleme başlatan jandarma ekipleri, hayvanların M.T. tarafından çalındığını tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde hayvanları satmak amacıyla Malazgirt ilçesindeki bir akrabasının ahırına bıraktığını itiraf etti.

        Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Sındırgı ve Simav için Santorini benzetmesi!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!

        Benzer Haberler

        Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren hükümlü yakalandı
        Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçiren hükümlü yakalandı
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        Muş'ta köy yolunda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
        Muş'ta 1 kilo 458 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Muş'ta 1 kilo 458 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uygulama noktasında uyuşturucu darbesi: 30 milyon TL'lik uyuşturucuyla yaka...
        Uygulama noktasında uyuşturucu darbesi: 30 milyon TL'lik uyuşturucuyla yaka...
        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta sahte temizlik ürünleri ele geçirildi