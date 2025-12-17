Muş'ta çalınan 2 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde hayvanları satmak amacıyla Malazgirt ilçesindeki bir akrabasının ahırına bıraktığını itiraf etti.

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, hayvanların M.T. tarafından çalındığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Ş.T, Yukarıüçdam köyündeki ahırdan 2 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.

