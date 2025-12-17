Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'ta, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muş'ta, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.