        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:08
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Koçhan, oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlum, bizi duyuyorsan çık gel. Seni merak ediyoruz. Bu fırsat daha elinize geçmez. Gelin teslim olun. Bu bizim davamız değil. Evlat hasretiyle yanıyoruz. Beni görüyorsan, duyuyorsan gel, devlete teslim ol." diye konuştu.

        Anne Şahinaz Özcan ise "Oğlum, senden hiç haber alamadık. Sizleri bekliyoruz. Atilla oğlum, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Artık yeter, evine gel." dedi.

