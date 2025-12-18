Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Tankını, tüfeğini, aracını, yerli ve milli harp uçağını, gemilerini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunları da devam ettirecek olan başta mühendislik fakültelerindeki arkadaşlarımız olmak üzere bütün gençlerimiz bu işe sahip çıkacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:01 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta üniversite öğrencileriyle buluştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Tankını, tüfeğini, aracını, yerli ve milli harp uçağını, gemilerini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunları da devam ettirecek olan başta mühendislik fakültelerindeki arkadaşlarımız olmak üzere bütün gençlerimiz bu işe sahip çıkacak." dedi.

        Muş'taki programları kapsamında Vali Avni Çakır'ı ziyaret eden Eminoğlu, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Melik Emre ve partililerle görüşen Eminoğlu, daha sonra Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'la bir araya geldi.

        Ziyaretlerin ardından üniversitede düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının 100 bine yakın çalışanının olduğunu söyledi.

        Tüm illerde tesislerin bulunduğunu dile getiren Eminoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Uluslararası hareketlilik projeleri, bu yıl Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümü vesilesiyle 110 bin gencimizi Çanakkale'mize götürdük. 30'a yakın farklı ülkede değişim programları gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyetleri başta olmak üzere sunulan bu imkanların tamamının ücretsiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın bunlardan sonuna kadar istifade etmesi gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim yanınızdayız. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz ama bu coğrafyaya baktığımızda Osmanlı'yla, Selçuklu'yla işte nişaneleri hep burada, Malazgirt'te, Ahlat'ta 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığını sürdüren bir medeniyetin devamıyız. O yüzden sorumluluk ve tarih bilincimizin yüksek olması gerekiyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir nesil olarak biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz."

        - "Türkiye artık eski Türkiye değil"

        Suriye, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlara şahitlik ettiklerini belirten Eminoğlu, "Zor bir coğrafyadayız ama bunun gereklerini yerine de getirmek zorundayız. Geleceğe bu vizyonla bakmamız gerekiyor. Milli Teknoloji Hamlesi olmak üzere birçok alanda Türkiye artık eski Türkiye değil. 20 yıl önceyle bugünün Türkiye'si bambaşka. Başta milli teknoloji ve sanayi olmak üzere birçok alanda devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı. İletişim ve ilişki çağındayız. Ne kadar sosyalleşirsek, üniversite toplulukları projelerine, sosyal faaliyetlere, derneklerin, vakıfların çalışmalarına katılırsak o kadar kendimizi geliştirmiş oluruz." diye konuştu.

        Gazze'nin, herkesin kanayan yarası olduğunu vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

        "Sadece 7 Ekim 2023'de başlayan bir süreç değil. Osmanlı ne zaman o topraklardan çekildi, orada gözyaşı, kan ve katliam dinmedi. Bakın 400 yıl, 500 yıl önce orada huzur ve adaletli bir yaşam vardı. 2 yıldır bütün dünyanın gözü önünde orada katliam sürecine girdiler. Gazze'de 200'ün üzerinde okul yerle bir edildi. 20 binin üzerinde öğrenci şehit edildi. 2 milyon kişi direniş ruhu göstererek bütün dünyayı ateşkes noktasına getirdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde Katar, Mısır, Türkiye ateşkes masasına oturdu. Türkiye uluslararası diplomasiyi bir taraftan yürütüyor. Savaşları durdurabilecek, engelleyebilecek, barışın tesis edilmesi anlamında daha güçlü söz söyleyebilme adına Türkiye'nin, bütün kademelerimizin çok daha güçlü olması lazım. Tankını, tüfeğini, aracını, yerli ve milli harp uçağını, gemilerini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunları da devam ettirecek olan başta mühendislik fakültelerindeki arkadaşlarımız olmak üzere bütün gençlerimiz bu işe sahip çıkacak. Türkiye'yi daha güçlü bir noktaya getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz."

        Prof. Dr. Alican ise "Sayın Bakan Yardımcımızın da destekleriyle yaptığımız görüşmelerde son aşamaya geldik. Çok yakında üniversitemizin yarım kalmış olan stadyum inşaatına başlıyoruz. Onun dışında kampüsümüzün içinde bir yurt yapmak için çalışmalara başlandı. Genç ofisimizi de bakanımızın destekleriyle gençlik merkezine dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Eminoğlu, üniversite öğrencilerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Programa, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
        Bulanık'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle buluştu
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle buluştu
        Bulanık'ta devletin sıcak eli öğrencilere uzandı
        Bulanık'ta devletin sıcak eli öğrencilere uzandı
        Bulanık'ta "Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" yapıldı
        Bulanık'ta "Aylık Güvenlik ve Asayiş Toplantısı" yapıldı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporcularla buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta sporcularla buluştu:
        Muş'ta okul çevrelerinde emniyetten denetim: 1 iş yerine adli işlem
        Muş'ta okul çevrelerinde emniyetten denetim: 1 iş yerine adli işlem