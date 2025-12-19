Varto'da aile konulu konferans düzenlendi

Programda, yeni öğrenme süreçleri, beceri temelli yaklaşımlar, öğrencilerin çok yönlü gelişimi, değerler eğitimi ve öğrencilerin gelişim sürecinde ailenin rolü konuları ele alındı.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Muş Alparslan Üniversitesi Klinik Psikolog ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Genç konuşmacı olarak katıldı.

