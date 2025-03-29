Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.
Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.
Karaburun köyünde aralarında husumet bulunan ailelerin barıştırılması için İlçe Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Tayfun Bektaş ve kanaat önderleri Faruk Kılınç ile Abdullah Kandemir girişimde bulundu.
Köy camisinde bir araya getirilen aile bireyleri, el sıkışarak kucaklaştı.
Bektaş, aralarındaki husumeti sonlandıran ailelere teşekkür etti.
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