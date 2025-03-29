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        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:32
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        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

        Karaburun köyünde aralarında husumet bulunan ailelerin barıştırılması için İlçe Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Tayfun Bektaş ve kanaat önderleri Faruk Kılınç ile Abdullah Kandemir girişimde bulundu.

        Köy camisinde bir araya getirilen aile bireyleri, el sıkışarak kucaklaştı.

        Bektaş, aralarındaki husumeti sonlandıran ailelere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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