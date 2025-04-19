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        Muş'ta "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" başladı

        Muş'ta, "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" 19 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:19
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        Muş'ta "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" başladı
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        Muş'ta, "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" 19 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.

        Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kapalı spor salonunda düzenlenen şampiyonada 30 hakem görev yapacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, programda yaptığı konuşmada, müsabakalara 19 ilden 200 sporcunun katıldığını söyledi.

        İki gün sürecek müsabakalarda sporcuların grup birinciliği için ter dökeceğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "İlimizde böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Burada grup birinciliği elde eden sporcular, 15 Mayıs'ta Zonguldak'ta düzenlenecek ülke finaline katılacak. Bu yıl önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bugün Muşlu 18 sporcumuz birincilik ve ikincilik elde etti. İnşallah Muş, spor şehri olarak anılacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoyacağız. Sporu aşılayacağız, sevdireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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