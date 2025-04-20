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        Verimli Muş Ovası'nda çiftçilerin mesaisi başladı

        Muş'un geniş alana yayılan verimli topraklarında çiftçiler, şeker pancarı, arpa ve yonca ekimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:57
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        Verimli Muş Ovası'nda çiftçilerin mesaisi başladı
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        Muş'un geniş alana yayılan verimli topraklarında çiftçiler, şeker pancarı, arpa ve yonca ekimine başladı.

        Çetin geçen kış aylarında tarım arazilerinin kar altında kaldığı kentte, havanın ısınmasıyla çiftçiler tarlalara indi.

        Tarlaları traktörlerle süren çiftçiler, şeker pancarı, arpa ve yonca ekimi yapıyor.

        Çiftçilikle geçimini sağladığını belirten Hanifi Kartal, havanın ısınmasıyla tarlalarda mesaiye başladıklarını söyledi.

        Bu sene ekime geç başladıklarını belirten Kartal, şunları kaydetti:

        "Geçen yılla göre, yağışlar nedeniyle 15 gün gecikmeli olarak ekimlere başladık. Şu an hava normal, ekim yapıyoruz. Yeni tarlalara indik. 20 dönüm alanda pancar ekimine başladık. Şeker pancarı ne kadar çabuk ekilirse o kadar çabuk gelişir. Herkes kendi tarlasını ekiyor."

        Çiftçi Erkan Bağlı ise "Gübrelerimizi serptik şu an tohumlama yapıyoruz. Son yağışlardan dolayı tarlalarımızda su vardı. Bundan dolayı biraz geciktik. Tarlalar yeni kurumaya başladı. 700 dönümlük alanımız var. 7, 8 günde bitireceğiz inşallah." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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