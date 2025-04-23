Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Spor salonunda devam eden programda, Turgut Özal İlkokulu Müdürü Salih Korkmaz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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