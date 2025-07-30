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        Muş'ta "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci Muş'un Bulanık ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:24
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        Muş'ta "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci Muş'un Bulanık ilçesinde başladı.

        Sayımda bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal işletmelerin yapısı, makine parkı, arazilerin kullanımı ve mülkiyet durumu kayıt altına alınacak.

        TÜİK Van Temsilcisi Bilal Gültekin, Bulanık Ziraat Odası Başkanlığında kayıtların başladığını söyledi.

        Gültekin, "Bu sayım yalnızca veri toplamakla kalmayıp, tarım sektörüne dair uzun vadeli stratejiler oluşturulmasına katkı sağlayacak. Tarımın geleceği için sayım yapıyoruz. Tüm üreticilerin katılımı büyük önem taşıyor." dedi.

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