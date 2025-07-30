Muş'ta "Genel Tarım Sayımı" süreci başladı

Gültekin, "Bu sayım yalnızca veri toplamakla kalmayıp, tarım sektörüne dair uzun vadeli stratejiler oluşturulmasına katkı sağlayacak. Tarımın geleceği için sayım yapıyoruz. Tüm üreticilerin katılımı büyük önem taşıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulamaya başlanan "Genel Tarım Sayımı" süreci Muş'un Bulanık ilçesinde başladı.

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