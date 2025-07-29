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        Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki boksör Esila Yıldırım'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

        SABRİ YILDIRIM - Boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Muşlu sporcu Esila Yıldırım, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:06
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        Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki boksör Esila Yıldırım'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
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        SABRİ YILDIRIM - Boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Muşlu sporcu Esila Yıldırım, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

        Vali Adil Yazar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Esila Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında 2021'de boks antrenörü Hikmet Sağlık'ın dikkatini çekti.

        Yeteneği keşfedilerek boksa yönlendirilen 13 yaşındaki Esila, yurt içindeki çeşitli organizasyonlarda derece elde ederek milli takıma davet edildi.

        Esila Yıldırım, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 28 Haziran-6 Temmuz'da Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 40 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

        Spor salonunda antrenörü gözetiminde hız ve ağırlık çalışan başarılı sporcu, yeri ve tarihi henüz açıklanmayan Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı başarıyla temsil ederek Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.

        - "Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

        Zafer Spor Kulübü sporcusu Esila Yıldırım, AA muhabirine, kısa sürede başarıya ulaşmasının çok kolay olmadığını söyledi.

        Boksta uluslararası şampiyonalarda başarılara imza atmayı hedeflediğini belirten Esila, şunları kaydetti:

        "İlk kez Muş'ta kadın boks sporunda Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyorum. Üç yıldır bu sporu yapıyorum. Haftanın 6 günü antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyorum. Çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonluğunu elde etmek. Önümüzde bir kamp var. Kampta iyi hazırlanıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Hedefim çok çalışıp Avrupa şampiyonu olmak. Bunun için gayret gösteriyorum."

        - "Haftanın beş günü ağırlık ve hız çalışıyoruz"

        Antrenör Hikmet Sağlık ise "Esila, daha önce Batman'da düzenlenen müsabakada bölge şampiyonluğu elde etmişti. Bayburt'ta da Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi uluslararası turnuvalar ve milli takım kampı var. Kamptan sonra Kadınlar Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Haftanın beş günü ağırlık ve hız çalışıyoruz. İnşallah kızımız Avrupa şampiyonu olarak ilimize dönecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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