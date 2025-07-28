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        Bulanık Kaymakamı Koşansu yol çalışmalarını inceledi

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, parke taşı döşeme ve asfalt çalışmasının yürütüldüğü köy yollarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:06
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        Bulanık Kaymakamı Koşansu yol çalışmalarını inceledi
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, parke taşı döşeme ve asfalt çalışmasının yürütüldüğü köy yollarında incelemelerde bulundu.

        Koşansu, Örenkent köyü yolundaki serme, sıkıştırma ve asfalt, Günyurdu ile Abdalbeyazıt köyü arasında yürütülen sathi kaplama ve Gölyanı köyündeki parke döşeme çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

        İncelemelerinin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Koşansu, çocuklara oyuncak dağıttı.

        Köy sakinleri de yol çalışmalarından dolayı Koşansu'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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