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        Meşe odununu kavurucu sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar

        Muş'ta geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:32
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        Meşe odununu kavurucu sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar
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        Muş'ta geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

        Memleketleri Mardin'den Muş'a gelerek kurdukları çadırlarla yaşayan 12 aile, sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bölgedeki ormandan kesim izni verilen meşe odunlarını traktörlere yüklüyor.

        Belirlenen alana getirilen odunları ocaklarda istifleyip üstünü toprakla kapattıktan sonra yakan işçiler, yaklaşık 20 gün boyunca ateş başında nöbet tutuyor.

        Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilerin ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleye eş ve çocukları da destek oluyor.

        İşçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen günlerce mangal kömürü elde ediyor.

        Kömür üreticisi Mehmet Şerif Sazan, basın mensuplarına, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanda mangal kömürü ürettiklerini söyledi.

        Yazın 6 ay boyunca mangal kömürü ürettiklerini belirten Sazan, "Sabah saat 5'te kalkıp bu işe başlıyoruz. Odunları alana getirdikten sonra üzerini saman ve toprak örtülü ocaklarda özel yöntemlerle yaklaşık 25 gün yakarak mangal kömürü elde ediyoruz. Elde edilen kömür çuvallara doldurulup toptancılara satılıyor. Kömürü İstanbul, Ankara, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Malatya gibi birçok yere gönderiyoruz." dedi.

        - "Çok zor ve meşakkatli bir iş"

        Yılda yaklaşık 600 ton mangal kömürü ürettiklerini ifade eden Sazan, şunları kaydetti:

        "Bu işin uzmanı olduğumuz için artık bu iş bize zor gelmiyor. Aslında çok zor ve meşakkatli bir iş. 15 yıldır mangal kömürü üreticisiyim. Bizim için bir meslek haline gelmiş. Herkes bu işi yapamaz. Ateşle alakalı bir şey değil. Bu dumanın gücüyle odunlar mangal kömürü oluyor. Ormanlık alanda yapılan işlemler sırasında yangın çıkmaması ve kömürlerin yanmaması için de gece gündüz nöbet tutuluyor. Burada ailece herkes çalışıyor. Zaman zaman çocuklar bile bize destek veriyor."

        Üç çocuk annesi Mesude Sazan da bölgenin zorlu koşullarına rağmen mangal kömürü üreterek aile ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

        Eşi ile yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptıklarını anlatan Sazan, "Burada kurduğumuz çadırlarda yaklaşık 5 ay kalıyoruz. Kadınlar olarak sabah erken kahvaltı yapıyoruz. Akşam saat 7'ye kadar çalışıyoruz. Bir taraftan ev işi yapıyoruz bir taraftan kömür işinde çalışıyoruz. Geçim kaynağımız budur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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