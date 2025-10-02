Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi

        SABRİ YILDIRIM - Katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 24 yaşındaki Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, sıkı antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SABRİ YILDIRIM - Katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 24 yaşındaki Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, sıkı antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

        Bolu'nun Gerede ilçesinde 25-29 Temmuz'da düzenlenen Yaz Biathlon Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Kılıç, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

        Katıldığı Biathlon Türkiye Şampiyonalarında son beş yıldır derece elde etmeyi başaran milli sporcu, her gün Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.

        Spor salonunda zaman zaman ağırlık çalışarak güç depolayan Kılıç, 4, 7 Aralık'ta Avustralya'ya düzenlenecek Uluslararası Biathlon Birliği (İBU) Kupası Birinci Ayak Yarışları'nda iyi bir puan elde edip olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

        - "Bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz"

        Kılıç, AA muhabirine, 2025'te katılacağı organizasyonlarda en yüksek dereceleri alarak ülke puanını artırmak için ter dökeceğini söyledi.

        Her gün antrenman yaparak yarışlara hazırlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "12 yıldır sporcuyum. 9 yıldır Biathlon Milli Takımı'da yer alıyorum. Kadınlarda olimpik takımına seçildim. Son 5 yıldır Biathlon Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ediyorum. 2018'den bu yana ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil ediyorum. Yarışlara kademe kademe hazırlanıyorum. Hedefimiz, öncelikle Uluslararası Biathlon Birliği yarışında iyi sonuç almak sonra da olimpiyata katılabilmek. Olimpiyat kotası alarak ülkemize ilki yaşatıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Daha önce olimpiyata bu branştan katılım olmadı. Hedefimiz öncelikle olimpiyata katılmak."

        Biathlonun çok zor bir branş olduğunu ifade eden Kılıç, "Zor olduğu kadar eğlenceli bir spor. Bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz. Olimpiyat için kota almaya çalışıyoruz. Hedefim olimpiyata katılmak. Haftada her gün 4 saat çalışıyorum. Üniversitenin salonunu, pistini ve yüzme havuzlarını kullanıyoruz. A, B, C sınıf farklılıkları olmak üzere 40'a yakın milliliğim bulunmaktadır." dedi.

        Akademik eğitimini de ihmal etmediğini anlatan Kılıç, "Akademik olarak da ilerlemeye çalışıyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yazın tekerlekli kayakla asfaltta çalışıyoruz. Yazın kondisyon antrenmanlarımız oluyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

        Benzer Haberler

        Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        Muş'ta sikke ve objeler ele geçirildi
        Muş'ta sikke ve objeler ele geçirildi
        Muş'un Korkut ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasak...
        Muş'un Korkut ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasak...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri kış öncesi enerji nakil hatlarının bakımını yapıyor
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri kış öncesi enerji nakil hatlarının bakımını yapıyor
        Muş'a gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi
        Muş'a gelen üniversite öğrencileri, polis ekiplerince bilgilendirildi