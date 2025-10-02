Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi

SABRİ YILDIRIM - Katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan 24 yaşındaki Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, sıkı antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 25-29 Temmuz'da düzenlenen Yaz Biathlon Türkiye Şampiyonası Büyük Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Kılıç, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Katıldığı Biathlon Türkiye Şampiyonalarında son beş yıldır derece elde etmeyi başaran milli sporcu, her gün Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.

Spor salonunda zaman zaman ağırlık çalışarak güç depolayan Kılıç, 4, 7 Aralık'ta Avustralya'ya düzenlenecek Uluslararası Biathlon Birliği (İBU) Kupası Birinci Ayak Yarışları'nda iyi bir puan elde edip olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

- "Bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz"

Kılıç, AA muhabirine, 2025'te katılacağı organizasyonlarda en yüksek dereceleri alarak ülke puanını artırmak için ter dökeceğini söyledi.

Her gün antrenman yaparak yarışlara hazırlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"12 yıldır sporcuyum. 9 yıldır Biathlon Milli Takımı'da yer alıyorum. Kadınlarda olimpik takımına seçildim. Son 5 yıldır Biathlon Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ediyorum. 2018'den bu yana ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil ediyorum. Yarışlara kademe kademe hazırlanıyorum. Hedefimiz, öncelikle Uluslararası Biathlon Birliği yarışında iyi sonuç almak sonra da olimpiyata katılabilmek. Olimpiyat kotası alarak ülkemize ilki yaşatıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Daha önce olimpiyata bu branştan katılım olmadı. Hedefimiz öncelikle olimpiyata katılmak."

Biathlonun çok zor bir branş olduğunu ifade eden Kılıç, "Zor olduğu kadar eğlenceli bir spor. Bu sporda ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz. Olimpiyat için kota almaya çalışıyoruz. Hedefim olimpiyata katılmak. Haftada her gün 4 saat çalışıyorum. Üniversitenin salonunu, pistini ve yüzme havuzlarını kullanıyoruz. A, B, C sınıf farklılıkları olmak üzere 40'a yakın milliliğim bulunmaktadır." dedi.