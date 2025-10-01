Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'un Korkut ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı

        Muş Valiliği, Korkut ilçesinde toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:31 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:31
        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, bu bağlamda kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

        2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlik ve toplantıların kapsam dışında bırakıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz Korkut ilçesinin mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma sorumluluk alanının tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 2 Ekim 2025 günü saat 00.01 ile 4 Ekim 2025 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

