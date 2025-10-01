Habertürk
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

        "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını söyledi.

        Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Özcan, "Oğlum, 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Yine gelmiyorsun. Gelin teslim olun yavrum. Memleketinize dönün. Daha ne istiyorsunuz? Atilla, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diye konuştu.

        Baba Alaattin Koçhan ise oğlu Ersin'in Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlum, dönenler var, sen neden gelmiyorsun? 10 yıldır yolunu gözlüyoruz. Daha ne bekliyorsun?" dedi.

