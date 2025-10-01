Muş'ta sikke ve objeler ele geçirildi
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sikke ve objeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda A.B. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, 13 sikke, 4 heykel, 2 kadeh bardağı, kase, küpe, yüzük ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Muş Müze Müdürlüğü ile kurulan koordinede söz konusu eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği iletildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen tarihi eserler Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
