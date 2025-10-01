Muş'ta sikke ve objeler ele geçirildi

Muş Müze Müdürlüğü ile kurulan koordinede söz konusu eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği iletildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda A.B. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

