        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta sikke ve objeler ele geçirildi

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sikke ve objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 21:41 Güncelleme: 01.10.2025 - 21:41
        Muş'ta sikke ve objeler ele geçirildi
        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sikke ve objeler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda A.B. isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramada, 13 sikke, 4 heykel, 2 kadeh bardağı, kase, küpe, yüzük ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Muş Müze Müdürlüğü ile kurulan koordinede söz konusu eserlerin Urartu ve Roma dönemine ait olabileceği iletildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, ele geçirilen tarihi eserler Muş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

