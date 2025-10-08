Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Filistin konulu konferans ve resim sergisi düzenlendi

        Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Anadolu Lisesi'nde Filistin konulu konferans ve resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:45
        Muş'ta Filistin konulu konferans ve resim sergisi düzenlendi
        Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Anadolu Lisesi'nde Filistin konulu konferans ve resim sergisi düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında okulun konferans salonunda düzenlenen programda, Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Cami İmamı Mustafa İlci, öğretmenlere ve öğrencilere İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında bilgi verdi.

        Konferansın ardından öğrencilerin çizdiği "Filistin" temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.

        35'e yakın eserin yer aldığı sergide İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ve bebeklerin yanı sıra, yıkılmış binalar ve Mescid-i Aksa temalı çalışmalara yer verildi.

        Okul Müdürü Abbas Ataman, gazetecilere, Filistin Farkındalık Etkinlikleri kapsamında okullarında program düzenlediklerini söyledi.

        Filistin'de yaşanan acıyı gündeme getirmeye çalıştıklarını belirten Ataman, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize merhameti, şefkati, acıları paylaşma duygusunu kazandırmak istiyoruz. Filistin'de 1948'den bu yana büyük bir acı yaşanıyor. Oradaki insanların feryadını, annelerin çığlıklarını duyurmayı amaçladık. Konferansta bilgilendirme çalışması yapıldı. Farklı okullardan da katılım oldu. Gazze'deki insanlık dramının bir an önce son bulmasını istiyoruz. Programımızın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

