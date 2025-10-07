Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Muş'ta düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katılanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yatsı namazı sonrası Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde Muş Kent Meydanı'ndaki etkinliğe Türk ve Filistin bayraklarıyla katılanlar, pankart açarak tekbir getirdi, slogan attı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklaması yapan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, 2 yılı aşkın süredir insanlığın, tarihin en ağır kuşatma ve en yıkıcı saldırılarından birini izlemekle kalmadığını vicdan sınavından da geçtiğini söyledi.

İşgal ve abluka devam ettikçe bu coğrafyada kalıcı barışın ve gerçek güvenliğin mümkün olmayacağını belirten Bulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normalleşme hayalleri zulmün çıplak hakikati karşısında dağılmış, bölge halkları kayıtsızlığın yerine dayanışmayı koymuştur. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve siviller doğrudan hedef alınmış, yüzbinlerce insan zorla yerinden edilmiş ve şehirler taş üstünde taş kalmayacak şekilde tahrip edilmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası hukuk kurallarına ve yüksek yargı organlarının tespitlerine rağmen insani yardımlar sistematik biçimde engellenmiş, açlık, susuzluk ve salgınlar yayılmıştır. Bu tablo etkisiz kınamaları çoktan aşmıştır. Artık bağlayıcı ve somut adımların atılması zamanıdır. Çünkü bu saldırganlık ancak kararlı, kolektif ve hukuk temelli bir iradeyle durdurulabilir."