Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

        Muş'ta düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katılanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:23 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katılanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Yatsı namazı sonrası Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde Muş Kent Meydanı'ndaki etkinliğe Türk ve Filistin bayraklarıyla katılanlar, pankart açarak tekbir getirdi, slogan attı.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklaması yapan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, 2 yılı aşkın süredir insanlığın, tarihin en ağır kuşatma ve en yıkıcı saldırılarından birini izlemekle kalmadığını vicdan sınavından da geçtiğini söyledi.

        İşgal ve abluka devam ettikçe bu coğrafyada kalıcı barışın ve gerçek güvenliğin mümkün olmayacağını belirten Bulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Normalleşme hayalleri zulmün çıplak hakikati karşısında dağılmış, bölge halkları kayıtsızlığın yerine dayanışmayı koymuştur. Gazze'de kadınlar, çocuklar ve siviller doğrudan hedef alınmış, yüzbinlerce insan zorla yerinden edilmiş ve şehirler taş üstünde taş kalmayacak şekilde tahrip edilmiştir. Birleşmiş Milletler kararlarına, uluslararası hukuk kurallarına ve yüksek yargı organlarının tespitlerine rağmen insani yardımlar sistematik biçimde engellenmiş, açlık, susuzluk ve salgınlar yayılmıştır. Bu tablo etkisiz kınamaları çoktan aşmıştır. Artık bağlayıcı ve somut adımların atılması zamanıdır. Çünkü bu saldırganlık ancak kararlı, kolektif ve hukuk temelli bir iradeyle durdurulabilir."

        Sumud, Vicdan, Madleen, Hanzala ve Özgürlük Filosu'nun sadece yardım gemilerinin isimleri olmadığını kaydeden Bulu, bunların küresel vicdanın buluşma adresi ve insanlık onurunun seferberliği olduğunu dile getirdi.

        Uluslararası sularda gerçekleşen hukuksuz müdahaleleri, gemilere ve yardım malzemelerine el konulmasını en güçlü ifadeyle kınadıklarını kaydeden Bulu, "Bu filolar adaletin, merhametin ve dayanışmanın dünyaya yayılan meşaleleridir. Engellenseler de sönmeyecekler, yeni filolar yola çıkacak, abluka kırılıncaya ve Gazze nefes alıncaya dek bu yürüyüş sürecektir. Bu yalnızca Filistinlilerin değil, insanlığın ortak imtihanıdır. Muş Mescid-i Aksa Platformu olarak bir kez daha ilan ediyoruz, Gazze halkının ve onun onurlu direnişçilerinin yanındayız." diye konuştu.

        İmam-ı Şafi Camisi'ne yürüyen katılımcılar, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Muş'ta uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Malazgirt'te hayatını kaybeden eski başhekimin ismi konferans salonunda yaş...
        Malazgirt'te hayatını kaybeden eski başhekimin ismi konferans salonunda yaş...
        Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, Filistin'e destek için gökyüzüne balon bırak...
        Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, Filistin'e destek için gökyüzüne balon bırak...
        Almanya'dan Muş'a gelen 15 kişilik heyet ziyaretlerde bulundu
        Almanya'dan Muş'a gelen 15 kişilik heyet ziyaretlerde bulundu
        Muş'ta lise öğrencileri düzenledikleri yürüyüşle İsrail'e tepki gösterdi
        Muş'ta lise öğrencileri düzenledikleri yürüyüşle İsrail'e tepki gösterdi