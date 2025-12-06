Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı

        Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

        Muş Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Muhammet Ali S. idaresindeki 49 AKK 763 plakalı ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Onur A. ve Fatma A. yaralandı.

        Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Muş'ta "kasten yaralama" suçundan hükümlü firari yakalandı
        Muş'ta "kasten yaralama" suçundan hükümlü firari yakalandı
        Muş'ta iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Muş'ta iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Muş'ta iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta arama kurtarma eğitimi alan 309 AFAD gönüllüsüne sertifikaları veril...
        Muş'ta arama kurtarma eğitimi alan 309 AFAD gönüllüsüne sertifikaları veril...
        Muş'ta kadın girişimci, kurduğu işletmede yöresel yemekler hazırlıyor
        Muş'ta kadın girişimci, kurduğu işletmede yöresel yemekler hazırlıyor
        Muş'ta kadınlar kâğıt rölyef kursuyla aile bütçesine katkı sağlıyor
        Muş'ta kadınlar kâğıt rölyef kursuyla aile bütçesine katkı sağlıyor