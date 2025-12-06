Muş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Muş Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Muhammet Ali S. idaresindeki 49 AKK 763 plakalı ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Onur A. ve Fatma A. yaralandı.
Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
