Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, oğlundan uzun zamandır haber alamadığını söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Özcan, "Barış istiyoruz. Yeter artık. Gelin teslim olun. Atilla, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sana kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğim." diye konuştu.

Baba Alaattin Koçhan ise Bursa'dan kaçırılan oğlu Ersin için eyleme katıldığını ifade ederek, "Oğlumdan 10 yıldır haber alamıyorum. Oğlum çık gel artık. Teslim ol. Seni bekliyoruz. Sen olmayınca bir yanımız hep eksik kalıyor." dedi.