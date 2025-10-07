Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, Filistin'e destek için gökyüzüne balon bıraktı

        Muş'ta Vali Adil Yazar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

        Giriş: 07.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:42
        Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, Filistin'e destek için gökyüzüne balon bıraktı
        Muş'ta Vali Adil Yazar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

        Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Filistin bayrakları taşıyan öğretmen ve öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizlerle destek mesajları verdi.

        Ardından Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Etkinliğe katılan öğretmenler, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

        Okul olarak kalplerini Filistin'deki kardeşleriyle birleştirdiklerini dile getiren öğretmenlerden Ayşenur Erdem, "Öğrencilerimiz, empati ve dayanışma temalı etkinliklerle hem bilgilendi hem de insanlık değerlerini bir kez daha hatırladı. Mazlumun yanında olmak, insan olmanın en güzel yönüdür." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

