Muş'ta öğretmen ve öğrenciler, Filistin'e destek için gökyüzüne balon bıraktı

Muş'ta Vali Adil Yazar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Filistin bayrakları taşıyan öğretmen ve öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizlerle destek mesajları verdi.

Ardından Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğe katılan öğretmenler, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

Okul olarak kalplerini Filistin'deki kardeşleriyle birleştirdiklerini dile getiren öğretmenlerden Ayşenur Erdem, "Öğrencilerimiz, empati ve dayanışma temalı etkinliklerle hem bilgilendi hem de insanlık değerlerini bir kez daha hatırladı. Mazlumun yanında olmak, insan olmanın en güzel yönüdür." dedi.