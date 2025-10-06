Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 23:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:20
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
        Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden İ.T'nin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve elde ettiği kubar esrarı kullanıcılara sattığı yönünde bilgi aldı.

        Alınan arama kararının ardından şüphelinin adresinde yapılan aramada, satışa hazır 9 paket ile muhtelif poşetlerde toplam 2 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

