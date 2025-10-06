Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı açıldı

        Muş'ta düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş’ta düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Muş Alparslan Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 1071 Kültür Merkezi'nde açılan fuarda, tarımda kullanılan araçlar, çiftçilerin ürettiği ürünler ile çeşitli yiyecekler tanıtıldı.

        Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi ve fuar koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Tekin, fuarın kentte ilk kez düzenlendiğini söyledi.

        12 sektörden ürünlerin fuarda sergilendiğini belirten Tekin, "Özellikle işletme ve uluslararası ticaret öğrencilerimiz burada neler üretiliyor, bunu görmüş oldu. Halktan da katılım var. Muş'ta en azından imalatçı firmalarımızı tanımış oldular. Burada mobilyadan peynirciliğe, pekmez üretimine kadar her şey sergilendi. İlimizin tanıtımı için büyük bir adım oldu." dedi.

        KOSGEB Müdürü Kenan Mergen ise fuarın ilerleyen yıllarda bölgesel bir etkinliğe dönüşebilmesi için gayret göstereceklerini dile getirdi.

        Fuarı geleneksel hale getireceklerini kaydeden Mergen, "İlk etapta Muş'ta üretim yapan sanayicilerimizi davet ettik. Sanayicilerimizin ürünlerini burada sergiledik. Üniversite ile paydaş olarak hazırladık. Amacımız fuar kültürünün ilimizde oluşturulması." diye konuştu.

        Fuara katılan arıcı Emran Beyazyıldırım da ürünlerini daha iyi tanıtmak için fuara katıldığını, bu etkinliklerin ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

        Açılışa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        "Türkiye, 'nadir toprak elementleri' için ABD ile görüşüyor"
        "Türkiye, 'nadir toprak elementleri' için ABD ile görüşüyor"
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        İnternet bağımlısı gencin sanal alemde geçirdiği süre YEDAM desteğiyle kısa...
        İnternet bağımlısı gencin sanal alemde geçirdiği süre YEDAM desteğiyle kısa...
        Muş'ta Şenyayla bölgesine dönüş yapanlar sebze ve meyve yetiştiriciliği yap...
        Muş'ta Şenyayla bölgesine dönüş yapanlar sebze ve meyve yetiştiriciliği yap...
        Doğaseverler yürüyüş etkinlikleriyle Muş'un güzelliklerini keşfediyor
        Doğaseverler yürüyüş etkinlikleriyle Muş'un güzelliklerini keşfediyor
        Hasköy'de köy okulunun bahçesine oyun grubu kuruldu
        Hasköy'de köy okulunun bahçesine oyun grubu kuruldu
        Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı
        Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı
        Muş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı