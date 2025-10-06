Muş'ta Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı açıldı

Muş’ta düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Muş Alparslan Üniversitesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 1071 Kültür Merkezi'nde açılan fuarda, tarımda kullanılan araçlar, çiftçilerin ürettiği ürünler ile çeşitli yiyecekler tanıtıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi ve fuar koordinatörü Doç. Dr. Zeliha Tekin, fuarın kentte ilk kez düzenlendiğini söyledi.

12 sektörden ürünlerin fuarda sergilendiğini belirten Tekin, "Özellikle işletme ve uluslararası ticaret öğrencilerimiz burada neler üretiliyor, bunu görmüş oldu. Halktan da katılım var. Muş'ta en azından imalatçı firmalarımızı tanımış oldular. Burada mobilyadan peynirciliğe, pekmez üretimine kadar her şey sergilendi. İlimizin tanıtımı için büyük bir adım oldu." dedi.

KOSGEB Müdürü Kenan Mergen ise fuarın ilerleyen yıllarda bölgesel bir etkinliğe dönüşebilmesi için gayret göstereceklerini dile getirdi.