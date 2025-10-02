Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta silah ticareti, uyuşturucu ve siber suçlara yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Giriş: 02.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:02
        
        

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

        Silah ticaretinin önlenmesine ne yönelik operasyonlarda belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 215 fişek, 2 av tüfeği, 16 av tüfeği kartuşu, kurusıkı tabanca, sahte Bulgaristan kimliği, 73,50 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada ise yakıt deposuna gizlenmiş 3 parça halinde 2 kilo 304 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında da sosyal medya üzerinden başkalarına ait kişisel verileri "panel" sistemi aracılığıyla para karşılığı sattıkları belirlenen F.A. ve R.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

