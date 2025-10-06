Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Şenyayla bölgesine dönüş yapanlar sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor

        Muş'ta huzur ve güven ortamıyla geri dönüşlerin yaşandığı Şenyayla bölgesinde yöre sakinleri, yetiştirdikleri sebzelerle üretime katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Şenyayla bölgesine dönüş yapanlar sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta huzur ve güven ortamıyla geri dönüşlerin yaşandığı Şenyayla bölgesinde yöre sakinleri, yetiştirdikleri sebzelerle üretime katkı sağlıyor.

        İl Özel İdaresi tarafından altyapı ve yeni yolların yapıldığı bölgeye yerleşenler, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşıyor.

        Kozma Dağı eteğindeki Yamaç köyü sakinleri, sebze ve meyve ektikleri arazilerden ürün almaya başladı.

        Yetiştirdikleri salatalık, domates, biber, çilek, karpuz ve kavun gibi ürünlerin bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayıran köylüler, bir kısmını da Muş-Kulp kara yolu kenarında satışa sunuyor.

        Köy sakinlerinden Suat Ertuğrul, AA muhabirine, bir dönümlük arazisinde üretim yaptığını söyledi.

        Şehrin gürültülü ortamından uzaklaşıp üretime ve aile ekonomisine katkı sağlamak için tarımla uğraştığını belirten Ertuğrul, şunları kaydetti:

        "Burada her çeşit sebzeyi yetiştiriyoruz. Hizmetlerin bu bölgeye getirilmesiyle ekonomiye katkısı daha fazla olacak. Amacımız gelecek nesillerin geçmişini, kültürünü, toprağını, dedesinin, babasının büyüdüğü yerleri bilmesidir."

        Heybet Şahin de 1991'de köyden göç etmek zorunda kaldıklarını ve 6 yıl önce tekrar topraklarına döndüklerini dile getirdi.

        Yaz boyunca köyde üretim yaptıklarını anlatan Şahin, "Burada sebze ve meyve ekip satıyorum. Yazın geçimimi bununla sağlamaya çalışıyorum. 1991 yılında çıkan bazı olaylar nedeniyle Diyarbakır, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldık. Yıllar sonra tekrar buraya geldik. Tarlamda karpuz, kavun, domates, biber ve tütün ekimi yapıyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Doğaseverler yürüyüş etkinlikleriyle Muş'un güzelliklerini keşfediyor
        Doğaseverler yürüyüş etkinlikleriyle Muş'un güzelliklerini keşfediyor
        Hasköy'de köy okulunun bahçesine oyun grubu kuruldu
        Hasköy'de köy okulunun bahçesine oyun grubu kuruldu
        Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı
        Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı
        Muş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan yaşlılara ziyaret
        Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan yaşlılara ziyaret
        Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi
        Biathlon Türkiye Şampiyonu Mine Kılıç, gözünü yeni şampiyonluklara çevirdi