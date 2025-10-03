Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı

        Muş Ovası'nda 3 bin dekarlık alanda üretilen lahanaların hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:49
        Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı
        Muş Ovası'nda 3 bin dekarlık alanda üretilen lahanaların hasadına başlandı.

        Bağlar Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan üreticiler, köklerinden kestikleri lahanaları önce bir alanda biriktiriyor.

        Daha sonra lahanaları ağırlıklarına göre ayıran vatandaşlar, burada gerekli bakımları yaptıktan sonra 30 kilograma kadar ulaşan ürünlerini araçlara taşıyor.

        Lahana üreticisi Tayyip Yalvarıcı, AA muhabirine, mahallede yaşayanların büyük bir bölümünün lahana ekimi yaparak geçimini sağladığını söyledi.

        Bu yıl ilk hasada başladıklarını belirten Yalvarıcı, "Elde ettiğimiz ürünleri genelde Batman, Bitlis ve Diyarbakır gibi çevre illere gönderiyoruz. Nereden talep olursa oraya gönderiyoruz. Ben 80 dönüme yakın alanda ekim yaptım. Geçimimi büyük ölçüde lahana satarak sağlıyoruz." dedi.

        Recep Çiçek ise "Burada her yıl yaklaşık 3 bin dönem alanda lahana ekimi yapılıyor. Özellikle çevre illerden yoğun talep alıyoruz. Buranın lahanası çok kaliteli. İlk hasadımıza başladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

