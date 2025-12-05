Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Muş'un Varto ve Korkut ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:57 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:57
        Muş'ta iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Muş'un Varto ve Korkut ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Varto-Karlıova kara yolunun Köprücük köyü yakınlarında H.K. idaresindeki 53 EA 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada S.K. hayatını kaybetti, sürücü ile M.K. yaralandı.

        Yaralılar Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Korkut-Bulanık kara yolunun Kümbet Kavşağı'nda sürücü ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

        Kazada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Korkut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

