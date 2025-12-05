Muş'ta iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Korkut-Bulanık kara yolunun Kümbet Kavşağı'nda sürücü ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

Muş'un Varto ve Korkut ilçelerinde iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.