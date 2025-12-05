Habertürk
        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı... | Son dakika haberleri

        Kayınpeder saldırısı! Bir ölü, bir yaralı...

        Kırıkkale'de kayınpederi tarafından tabancayla vurulan gelin ağır yaralandı, gelinin kız kardeşi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:55
        Kırıkkale'de Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le bir araya geldi.

        Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, gelini ve gelininin kız kardeşine tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, olay sırasında avukatlık bürosunda bulunan tarafların yakınları da fenalık geçirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

